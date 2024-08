Fifth Wall Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A hat am 30.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 48,5 Millionen USD, gegenüber 53,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at