Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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08.09.2026 20:59:26
Fifty years after Mao’s death, China has transformed. DW looks at why his political legacy still matters.
Mao Zedong was perhaps the most influential, and certainly one of the most controversial, figures in 20th-century China. Even five decades after his death, the legacy of his era continues to influence China today.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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