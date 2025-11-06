Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

Blick auf die Zahlen 06.11.2025 17:11:00

Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger

Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der Software-Anbieter legte seine Quartalszahlen vor. So bewegt sich die Aktie.

Figma veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Demnach erzielte das Unternehmen zuletzt ein Ergebnis je Aktie (EPS) von -2,72 US-Dollar. Im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres lag der Verlust bei 0,07 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz verbesserte sich Figma hingegen. Nach 199,00 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 274,173 Millionen US-Dollar.

Am Donnerstag reagiert die an der NYSE notierte Figma-Aktie mit einem Plus von zeitweise 0,52 Prozent auf 44,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock,Oxie99 / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Figma 39,40 3,68% Figma

