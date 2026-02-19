Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|Zahlen vorgelegt
|
19.02.2026 17:04:00
Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert
Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 216,9 Millionen US-Dollar auf 303,8 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 293,1 Millionen US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Figma einen Verlust je Aktie von 3,71 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 0,377 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr -3,74 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 1,05 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte das Software-Unternehmen 1,06 Milliarden US-Dollar um - nach 749,00 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 4,73 Prozent rauf auf 25,34 US-Dollar, nachdem es vorbörslich noch zweistellig aufwärts ging.
Redaktion finanzen.at
