Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

Zahlen vorgelegt 19.02.2026 17:04:00

Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert

Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert

Figma hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat das Software-Unternehmen abgeschnitten.

Im Durchschnitt hatten Analysten für Figma im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,07 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verlor Figma im Berichtsquartal 0,44 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.

Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 216,9 Millionen US-Dollar auf 303,8 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 293,1 Millionen US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Figma einen Verlust je Aktie von 3,71 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 0,377 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr -3,74 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 1,05 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte das Software-Unternehmen 1,06 Milliarden US-Dollar um - nach 749,00 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 4,73 Prozent rauf auf 25,34 US-Dollar, nachdem es vorbörslich noch zweistellig aufwärts ging.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock

