Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|Zahlen vorgelegt
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15.05.2026 20:50:00
Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen
Analysten hatten für Figma im ersten Quartal 2026 im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,06 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verlor Figma im Berichtsquartal 0,27 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,02 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.
Beim Umsatz ging es für Figma im abgelaufenen Jahresviertel von 228,20 Millionen US-Dollar auf 333,4 Millionen US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 316,02 Millionen US-Dollar erwartet.
Im Handel an der NYSE geht es für die Figma-Aktie zeitweise 13,41 Prozent nach oben auf 22,96 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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