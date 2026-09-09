Counsel Aktie
WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029
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09.09.2026 19:00:01
Figma General Counsel Sells 109,000 Shares for $2.8 Million
Brendan Mulligan, General Counsel and Secretary of Figma, Inc. (NYSE:FIG), reported a sale of ~109,000 shares of Class A Common Stock in an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($25.98); post-transaction value based on Sept. 3, 2026, market close ($25.22).
Figma is a leading provider of collaborative design software with a market capitalization of $12.1 billion and TTM revenue of $1.3 billion, serving a global customer base through its browser-based platform. The company's strategic positioning emphasizes seamless collaboration between design and development teams, differentiated by its cloud-native architecture and integration capabilities that reduce friction in the product development workflow. Despite current profitability challenges, Figma maintains a significant market presence in the digital design tools sector, with approximately 1,886 employees and a comprehensive product suite that addresses the full spectrum of design and prototyping workflows.
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