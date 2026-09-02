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02.09.2026 20:00:01
Figma General Counsel Sells 211,599 Shares for $6.3 Million
Brendan Mulligan, General Counsel and Secretary, reported a sale of ~212,000 shares of Figma, Inc. (NYSE:FIG) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($29.79); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($28.82).Figma is a leading collaborative design platform with approximately 1,886 employees and a market capitalization of $14.6 billion as of Aug. 31, 2026. The company has achieved significant scale with TTM revenue of $1.3 billion, establishing itself as a critical infrastructure provider for digital product development teams globally. Figma's competitive advantage derives from its browser-based architecture, real-time collaboration capabilities, and integrated suite of design and development tools that address the full product creation lifecycle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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