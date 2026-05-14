Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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15.05.2026 00:28:00
Figma has a fix for its ailing stock — a new way to make money off its AI products
Figma’s stock soars after earnings beat expectations again, and the full-year outlook was raised.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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29.04.26
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