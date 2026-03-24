Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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24.03.2026 14:51:00
Figma öffnet seine Designplattform für externe KI-Modelle
Figma integriert KI-Modelle wie Claude Code und OpenAI Codex in seine Plattform. Damit lassen Layouts aus bestehenden Designkomponenten erstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Figma
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Figma
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.