Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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10.07.2026 17:40:51
Figma Shares Slip as Chart Battles Key 100-Day Moving Average Resistance
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15.05.26
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