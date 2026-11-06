Figma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Figma ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Figma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 391,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at