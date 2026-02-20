Figma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Figma präsentierte am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,03 Prozent auf 303,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,440 USD. Im Vorjahr waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 749,01 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,06 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at