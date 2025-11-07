Figma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Figma hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Figma ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 274,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at