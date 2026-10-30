Figma vs. Fastly: Which Cloud Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As digital infrastructure needs grow, investors must decide between high-growth creative tools and the edge networks that deliver them. Choosing between Figma Inc. (NYSE:FIG) and Fastly Inc. (NASDAQ:FSLY) requires evaluating their distinct paths.

Figma provides a collaborative workspace for design and development teams to build digital products and experiences. Fastly operates an edge cloud platform that secures and accelerates web traffic for major global enterprises. Both are vital to the modern internet, but they offer distinct financial profiles and risk levels for investors in 2026.

Figma is a prominent player among tech stocks, selling a collaborative design platform to design and development teams. In March 2025, the company shifted its business model by introducing administrator-led seat management to better serve enterprise deployments. It also launched AI credits for its seats, with plans to begin enforcing limits and offering paid AI subscriptions in early 2026.

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