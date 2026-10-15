Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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15.10.2026 16:37:17
Figma vs. Palantir Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
The rise of artificial intelligence has transformed how software companies deliver value and capture market share. Investors choosing between Figma (NYSE:FIG) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) must weigh design collaboration against enterprise-scale data analytics.
Figma offers a cloud-based platform where design teams build digital products together in real time. Palantir provides massive data integration and AI decision-making tools for government and commercial clients. Both companies serve as critical infrastructure in their respective niches within the modern digital economy.
Figma sells a collaborative design platform used by product teams to prototype and build digital interfaces. It generates revenue from a paid customer base that reached nearly 690,000 in Q1 2026. The company recently adopted an administrator-controlled model for seat upgrades and introduced billing based on AI credits to monetize its new features for enterprise users.
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