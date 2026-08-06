C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
|
06.08.2026 19:00:02
Figma's CTO Sells 261,000 Shares for $6.6 Million. Here's What That Means for Investors.
Chief Technology Officer Kris Rasmussen disclosed a sale of ~261,000 shares of Figma, Inc. (NYSE:FIG) at $25.07 per share on July 29, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($25.07); post-transaction value based on July 29, 2026 market close ($24.76).Figma operates as a leading collaborative design platform serving a global market of design professionals and product teams. The company's cloud-native architecture and browser-based accessibility provide competitive advantages in enabling seamless cross-functional collaboration without requiring local software installation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.