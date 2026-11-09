FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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09.11.2026 14:00:28
FIGS: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, FIGS (NYSE:FIGS) announced net revenues grew 26% year over year to approximately $191 million. The apparel maker is expanding gross margins and accelerating customer spend while navigating supply chain friction in Asia. Three things management said stand out.
International net revenue surged 51% year over year to $36.8 million, accounting for nearly 20% of total sales. Management is localizing digital marketing across Europe, Latin America, and the Middle East to capture a global total addressable market, or TAM, of over 100 million healthcare workers.
A Withhold Release Order, or WRO, an import restriction issued by U.S. customs, restricted supply from the company's Jordan manufacturer and dropped inventory 20% year over year to $121.3 million. Management is mitigating stockouts by expanding production capacity across Vietnam and Indonesia.
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