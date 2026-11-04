Figs Stock Quietly Jumped 53.8% in October. Here's Why.

Figs (NYSE:FIGS) had a fantastic October. The scrubs maker's stock jumped 53.8% during the month, according to data from S&P Global Market Intelligence. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) held steady with a minuscule 0.9% drop. The funny thing is, Figs barely said a word. No earnings report, no big deal, no splashy acquisitions. Wall Street simply woke up and noticed how good the company's last quarter really was.

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The company's October press releases were limited to seasonal product launches, including a fall color collection and a line of children's scrubs timed for Halloween. Searches for Figs news during the month turned up more recipes and pantry tips than corporate announcements.

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