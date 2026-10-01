ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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01.10.2026 09:24:00
Figure mustert humanoide F.02-Roboter aus und lässt sie in Schmelzofen springen
Figure löst seine zweite Generation humanoider Roboter ab und lässt die alten Roboter in einen Schmelzofen springen – oder von Arnold Schwarzenegger einfahren.
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17.09.26
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14.07.26
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27.04.26
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