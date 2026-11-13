Figure Technology Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Figure Technology Solutions äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 287,1 Millionen USD gegenüber 133,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at