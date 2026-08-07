FIGX Capital Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FIGX Capital Acquisition A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at