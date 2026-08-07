FIGX Capital Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FIGX Capital Acquisition A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at