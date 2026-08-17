FILA KOREA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FILA KOREA hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 2443,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FILA KOREA noch ein Gewinn pro Aktie von 1485,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,57 Prozent auf 1 431,16 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 227,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at