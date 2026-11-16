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16.11.2026 06:31:29
FILA KOREA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FILA KOREA lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 836,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1167,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,42 Prozent auf 1 125,41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 088,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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