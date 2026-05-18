FILA KOREA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FILA KOREA präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1684,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FILA KOREA 1400,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 289,04 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 237,50 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at