FILA KOREA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FILA KOREA äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1167,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 223,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 088,20 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 049,46 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at