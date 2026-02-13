FILA KOREA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FILA KOREA veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1464,56 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FILA KOREA -945,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 915,23 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 861,37 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Experten hatten einen Verlust von 338,270 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 861,30 Milliarden KRW erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5595,56 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte FILA KOREA 1417,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,68 Prozent auf 4 468,65 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 268,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3932,37 KRW sowie einen Umsatz von 4 411,16 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at