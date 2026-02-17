Filatex Fashions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Filatex Fashions hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 223,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at