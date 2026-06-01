Filatex Fashions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Filatex Fashions präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 229,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 65,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 37,87 Prozent auf 1,15 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Filatex Fashions 1,86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at