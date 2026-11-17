Filatex Fashions hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 205,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 239,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at