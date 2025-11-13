Filatex Fashions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Filatex Fashions ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Filatex Fashions die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 35,63 Prozent zurück. Hier wurden 239,0 Millionen INR gegenüber 371,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at