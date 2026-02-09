Filatex India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Filatex India hat am 07.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,50 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at