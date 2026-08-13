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13.08.2026 06:31:29
Filinvest Land gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Filinvest Land hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 PHP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Filinvest Land ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 PHP in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Filinvest Land 6,10 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,99 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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