Filinvest Land legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Filinvest Land äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,05 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Filinvest Land 0,060 PHP je Aktie eingenommen.

Filinvest Land hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,52 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at