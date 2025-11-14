Filinvest Land präsentierte Quartalsergebnisse

Filinvest Land hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 PHP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Filinvest Land ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 PHP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,52 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,60 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at