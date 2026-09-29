UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.09.2026 10:41:06
Filippo Leutenegger: Brandrede für die UBS
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Die FDP-Ständeräte stellten sich beim UBS-Kapital mehrheitlich hinter Karin Keller-Sutter. Nun schlägt sich der Zürcher Parteipräsident Filippo Leutenegger demonstrativ auf die Seite der Grossbank.
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