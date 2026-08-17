Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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17.08.2026 20:03:39

Film commission backs Amazon MGM expansion of Berkshire studios

The Berkshire film studio was previously home to iconic horror studio Hammer Films.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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