BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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30.05.2026 16:35:19
Film funding bill to support blockbusters made in Germany
The German government wants to attract more filmmakers and make the country a 'global player' in on-screen entertainment. A new bill would require media companies to make mandatory investments in the film industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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