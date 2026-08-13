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13.08.2026 06:31:29
Filmcity Media: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Filmcity Media hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Filmcity Media ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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