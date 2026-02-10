Filmcity Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Filmcity Media hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at