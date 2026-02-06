Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
06.02.2026 09:27:00
Filmförderung: Amazon, Disney und Netflix sollen in Deutschland investieren
Die Bundesregierung will die Produktion von Filmen in Deutschland unterstützen. Auch Netflix und andere Streaming-Dienste werden in die Pflicht genommen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
