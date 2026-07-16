Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
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16.07.2026 12:33:00
Filzstift, der Apollo-11-Mission rettete, für knapp 860.000 US-Dollar verkauft
Sotheby's hat einen Filzstift für knapp 860.000 US-Dollar versteigert. Der Stift von Buzz Aldrin spielte eine wichtige Rolle bei der ersten Mondlandung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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