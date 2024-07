FIM EWC: BMW Motorrad World Endurance Team strebt bei den Suzuka 8 Hours ein erneutes Top-Ergebnis an.

In der FIM Endurance World Championship 2024 (FIM EWC) steht für das BMW Motorrad World Endurance Team am kommenden Wochenende (19. bis 21. Juli) das einzige Überseerennen und ein echter Klassiker auf dem Programm. Die 45. Auflage der Suzuka 8 Hours in Japan markiert die dritte Runde der FIM-EWC-Saison. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW