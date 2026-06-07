Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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07.06.2026 02:18:48
FIM EWC: Grandioser Sieg in Spa-Francorchamps!
+++ Das BMW Motorrad World Endurance Team fährt beim Heimspiel in den Ardennen von der Poleposition zum umjubelten Sieg. +++ Markus Reiterberger, Steven Odendaal und Michael van der Mark bei widrigen Bedingungen auf der #37 BMW M 1000 RR nicht zu schlagen. +++ Mit maximaler Punktzahl bei der zweiten Saisonrunde holt das Team in der Weltmeisterschaftswertung deutlich auf. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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