Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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05.07.2026 18:18:55

FIM EWC: Historisches Podium bei den Suzuka 8 Hours.

+++ Platz 3: BMW Motorrad World Endurance Team holt mit der #37 BMW M 1000 RR erstes Podium für einen europäischen Hersteller beim Langstreckenklassiker in Japan. +++ Team Étoile fährt in der Superstock-Klasse auf das Podium. +++ Markus Flasch: „Ich bin mehr als stolz auf das, was die ganze Mannschaft hier in Suzuka erreicht hat.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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