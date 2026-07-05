Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
05.07.2026 18:18:55
FIM EWC: Historisches Podium bei den Suzuka 8 Hours.
+++ Platz 3: BMW Motorrad World Endurance Team holt mit der #37 BMW M 1000 RR erstes Podium für einen europäischen Hersteller beim Langstreckenklassiker in Japan. +++ Team Étoile fährt in der Superstock-Klasse auf das Podium. +++ Markus Flasch: „Ich bin mehr als stolz auf das, was die ganze Mannschaft hier in Suzuka erreicht hat.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.