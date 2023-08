FIM EWC in Japan: BMW Motorrad World Endurance Team gerüstet für die Suzuka 8 Hours.

Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW

Am kommenden Wochenende bestreitet das BMW Motorrad World Endurance Team in der FIM EWC ein Gastspiel in Asien. Die dritte Runde der Saison 2023 wird vom 4. bis 6. August im japanischen Suzuka ausgetragen. Das Acht-Stunden-Rennen ist ein echter Klassiker im Kalender und findet in diesem Jahr zum 44. Mal statt. Das BMW Motorrad World Endurance Team und die Fahrer Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jérémy Guarnoni sind zum zweiten Mal in Suzuka dabei.