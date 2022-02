Finabro holte sich 5 Mio. Euro für Expansion nach Deutschland

Das Versicherungs-Start-up Finabro, an der unter anderem die UNIQA beteiligt ist, hat sich - unter Leitung von Lansdowne Partners - weitere fünf Millionen Euro von Investoren für die Expansion in Deutschland geholt. Geplant ist ein Büro in Berlin. Zu den neuen Risikokapitalgebern zählen Venpace, Munich-Re-Aufsichtsratschef Nikolaus von Bomhard und Kone-Technikvorstand Maciej Kranz. Finabro vertreibt Lebensversicherungen als betriebliche Altersvorsorge übers Internet.

