Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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18.10.2026 00:42:58
Finale in der GT World Challenge Europe: Team WRT und ROWE Racing sammeln weitere Titel.
+++ Team WRT gewinnt die Overall Teamwertung der Saison 2026. +++ ROWE Racing feiert mit Ugo de Wilde, Tim Tramnitz und Jens Klingmann die Endurance-Titel im Gold Cup. +++ #30 BMW M4 GT3 EVO siegt im finalen Endurance-Rennen im Silver Cup. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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