Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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29.07.2026 00:01:00
Finaler Härtetest: Die neue MINI Countryman Edition stellt sich den Rocky Mountains.
Bereit für extremes Terrain: die neue MINI Countryman Edition absolviert in den Rocky Mountains ihren letzten großen Härtetest und beweist ihre Qualitäten in einer der anspruchsvollsten Landschaften der Welt – auch abseits befestigter Wege.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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