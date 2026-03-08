Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
Finally, a Little Good News for Lucid Investors
If you're a Lucid Group (NASDAQ: LCID) investor, how you feel about last year could depend on whether you're a glass-half-full person or a half-empty person. The half-empty types would note that Lucid slashed its workforce after a difficult year that involved supply chain struggles and production ramping slower than anticipated, amid a volatile electric vehicle (EV) market. The half-full types would point out that Lucid managed to set its eighth consecutive quarter of record deliveries and grew full-year deliveries more than 50%.If you're a glass-half-full person, a little more good news just got reported. Image source: Lucid.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
